Cоветник Хаменеи: саммит ШОС доказал, что ООН вскоре будет предана забвению

Организация устарела, указал Али Акбар Велаяти

ТЕГЕРАН, 6 сентября. /ТАСС/. Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине наглядно показали, что ООН, идущая на поводу у Запада, вскоре будет предана забвению и начнется создание нового, многополярного мира. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

"Мир наконец-то услышал звук ломающихся костей Организации Объединенных Наций, и практически можно ясно объявить о начале процесса, в результате которого она будет предана забвению, как и Лига Наций", - подчеркнул он в интервью агентству Tasnim, отвечая на вопрос об итогах саммита ШОС. "ШОС и БРИКС, состоящие из Китая, России, Ирана, Южной Африки, Бразилии и Индии, просто неотделимы друг от друга. Будущий мир будет иметь иную форму, иное содержание, в отличие от прошлого", - добавил советник Хаменеи.

Велаяти указал, что действия стран - участниц ШОС сводят на нет все усилия президента США Дональда Трампа по сохранению гегемонии Вашингтона в мире. "Вскоре коса Трампа наткнется на камень", - выразил мнение иранский политик.

Говоря о действиях России на международной арене, советник иранского лидера отметил: "[Президент России Владимир] Путин поступил мудро, отправившись на саммит ШОС после встречи на Аляске, и сыграл ключевую роль в формировании будущего мира без гегемонии США и западных держав, а также ясно заявил, что однополярный мир должен быть уничтожен".

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие лидеры более чем 20 государств, включая президента РФ, а также представители 10 международных организаций. По итогам саммита было подписано 15 новых документов о сотрудничестве.

2 сентября в Пекине прошли переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых подписано 22 документа о сотрудничестве России и Китая. 3 сентября российский лидер присутствовал в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.