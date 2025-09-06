Губернатор Иллинойса Прицкер осудил планы Трампа ввести в Чикаго Нацгвардию

Глава штата назвал в связи с этим президента США диктатором

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу, считает губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в связи с намерением Трампа ввести в Чикаго бойцов Национальной гвардии в целях борьбы с преступностью.

"Президент Соединенных Штатов угрожает войной американскому городу. Это не шутка. Это ненормально. Дональд Трамп - не сильный руководитель, а испуганный человек. Иллинойс не станет бояться возомнившего себя диктатором человека", - написал губернатор в X.

Трамп ранее заявил, что бойцы Национальной гвардии будут переброшены в Чикаго, но не уточнил, когда именно они будут введены в город. 6 сентября американский лидер опубликовал в Truth Social сгенерированную при помощи искусственного интеллекта фотографию себя на фоне пожаров и летящих в небе вертолетов. Изображение сопровождается подписью: "Люблю запах депортаций по утрам. Чикаго скоро узнает, почему [Пентагон теперь] называется Военным министерством (Department of War)".

Глава Соединенных Штатов не раз критиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки Чикаго превратился в "адскую дыру".