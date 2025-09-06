Более 25 из них за нападения на правоохранителей и нарушение общественного порядка

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Более 425 человек задержаны на акции в поддержку пропалестинского движения Palestine Action в Лондоне.

"Большинство этих задержаний было проведено из-за поддержки запрещенной организации, что признано нарушением в соответствии с законом о борьбе с терроризмом", - говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Более 25 человек были задержаны за нападения на правоохранителей и нарушение общественного порядка. Как отметили в Скотленд-Ярде, сотрудники полиции подверглись ударам кулаками и ногами, в них плевали и бросали различные предметы. "Мы не потерпим нападений на полицейских, а виновные в этом будут преследоваться со всей строгостью закона", - пообещали в правоохранительных органах.

Демонстрация, на которой было произведено подавляющее число задержаний, прошла на Парламентской площади напротив Вестминстерского дворца, в ней приняли участие более тысячи человек. Параллельно было организовано Национальное шествие за Палестину. Его провела организация Palestine Solidarity Campaign. Около 20 тыс. человек прошли от площади Рассел-сквер на севере Лондона до резиденции премьер-министра Кира Стармера, где состоялся митинг.

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению занимавшей тогда пост главы МВД Иветт Купер. Ее инициатива была поддержана обеими палатами парламента. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации на акциях протеста в ее поддержку по всей стране были задержаны сотни человек. Более чем 110 задержанным предъявлены обвинения в нарушении закона о борьбе с терроризмом.