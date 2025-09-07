По словам лидера партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", это подтверждают и военные эксперты, такие как отставной полковник Ральф Тиле, который открыто выступает за такую "смертельно опасную" миссию

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что в случае отправки военных Бундесвера (ВС ФРГ) на Украину и возобновления военных действий Германия сразу же станет стороной конфликта.

"Канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассматривает возможность отправки немецких солдат на Украину в рамках западных гарантий безопасности для обеспечения потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной. В случае возобновления конфликта Германия немедленно станет стороной в войне", - написала Вагенкнехт в X. Это, по ее словам, подтверждают и военные эксперты, такие как отставной полковник Ральф Тиле, который открыто выступает за такую "смертельно опасную" миссию.

"Мы не должны позволить Мерцу и компании одержать верх в этой опасной политике!" - резюмировала политик.

4 сентября в Париже прошла встреча членов "коалиции желающих", на которой среди прочего планировалось обсуждать гарантии безопасности Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, Германия в рамках так называемых гарантий безопасности Украины готова расширить финансирование, поставки оружия и подготовку ВСУ. Берлин, как указал он, примет решение об участии в возможной военной миссии в надлежащее время, после прояснения рамочных условий.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.