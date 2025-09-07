По данным опроса компаний IPSOS-Bva и CESI для газеты, 53% от общего числа респондентов считают, что это движение не получит широкой поддержки населения и протесты не продлятся долго

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Менее половины жителей Франции выражают поддержку протестному движению, которое призывает организовать акции и "все заблокировать" 10 сентября. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенные компаниями IPSOS-Bva и CESI для газеты La Tribune Dimanche.

Среди 1 тыс. французов, опрошенных с 3 по 4 сентября, только 46% выражают поддержку протестам и зародившемуся в интернете движению в целом, тогда как 26% выступают против. Особенно заметны различия среди сторонников разных политических сил: если среди избирателей левой партии "Неподчинившаяся Франция" и их противников из правой партии "Национальное объединение" движение поддерживают 73% и 58% соответственно, то среди избирателей президентской коалиции "Вместе за республику" и правоцентристской партии "Республиканцы" симпатизирующих протестам меньше всего - 12% и 19%. Кроме того, 53% от общего числа респондентов считают, что это движение не получит широкой поддержки населения и протесты не продлятся долго, тогда как 47%, напротив, уверены в обратном и допускают, что масштабы протестов будут сравнимы с манифестациями движения "Желтые жилеты".

Разделились мнения и по поводу поддержки политическими партиями и профсоюзами зародившегося в сети народного движения. 36% уверены, что раскрутка протестов политиками и профсоюзами лишь ослабит движение и придаст ему политический окрас, тогда как 34% (преимущественно избиратели левых партий), напротив, уверены, что поддержка со стороны людей, обладающих опытом организации массовых демонстраций, придаст движению дополнительный импульс.

"Важно также отметить, что большинство французов не воспринимает ни одного политического лидера как способного предложить эффективное решение в ответ на это недовольство", - констатировал начальник группы отдела опросов общественного мнения IPSOS Пьер Латриль. Отмечается, что наименее способным урегулировать кризис называют премьер-министра Франсуа Байру, которого поддержали лишь 10% респондентов, тогда как наибольшим доверием пользуются Жордан Барделла и Марин Ле Пен из правого "Национального объединения", однако даже они получили лишь 40% и 37% голосов соответственно.

51% опрошенных главной причиной возникновения протестного движения называют снижение покупательной способности населения. Также среди поводов для недовольства французы называют в первую очередь план снижения дефицита бюджета, предложенный Байру (47%), и недовольство как самим премьером, так и президентом страны Эмманюэлем Макроном (43%). По мнению 40% опрошенных, протесты также спровоцированы "отдалением элит от народа", а 35% говорят о чрезмерной налоговой нагрузке.

Заблокировать все

10 сентября во Франции планируются акции протеста и забастовки против экономической политики правительства. Первые призывы к "блокировке страны" в этот день, по данным французских СМИ, появились в интернете еще в мае, однако широко распространились именно после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру, предложившего сделать рабочими днями несколько государственных праздников и принять меры экономии, которые должны принести в бюджет почти €44 млрд.

Как отмечала радиостанция France Info, у движения нет определенного лидера, и инициатива исходит от самых разных локальных активистов, которые могут быть как из числа крайне левых, так и крайне правых. Среди них есть также бывшие участники протестов движения "Желтые жилеты". Они предлагают самые разные варианты протеста - от забастовок и манифестаций до полной самоизоляции дома без посещения культурных мероприятий и магазинов. Также имеют место призывы к отказу от банковских карт и переходу на наличные или же к акциям гражданского неповиновения.

Аналитики МВД Франции, как пишет газета Le Figaro, не предвидят волны массовых протестов, как это было в случае с "Желтыми жилетами", однако допускают проведение множества мелких собраний и акций по всей стране. Движение называют "стихийным", "горизонтальным" и "непредсказуемым", направленным на "паралич страны", и опасаются, что оно как раз в силу разнонаправленности взглядов и неорганизованности может нанести серьезный ущерб. В интернете распространяются самые резные призывы, большинство из которых упоминают различные транспортные объекты вроде вокзалов или портов, а также блокирование перекрестков и улиц, причем не в крупных городах, а именно в отдаленных коммунах ближе к местам жительства большинства протестующих.