Жители никогда не простят бывшего премьер-министра Великобритании за резкий рост числа иммигрантов во время его правления, считает лидер правопопулистской партии

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж выразил сомнение в том, что бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон присоединится к его политической команде.

"Не думаю, что это сработает. Он мне нравится как человек, он очень веселый парень. Но я думаю, что "волна Бориса" (резкий рост числа иммигрантов во время правления Джонсона - прим. ТАСС) сказалась на миллионах людей. Миллионам людей было позволено попасть в Британию, большинство из них даже не работают, что дорого нам обходится. Это то, за что аудитория никогда не простит его", - сказал Фараж в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

В субботу бывший министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис призвала объединиться Фаража и Джонсона, чтобы сместить правительство Лейбористской партии на следующих выборах. 4 сентября Доррис, на протяжении четверти века состоявшая в Консервативной партии, объявила о вступлении в Reform UK. Она считается близким соратником Джонсона и работала в его кабмине с 2019 по 2022 год.

Фараж подчеркнул, что приход Доррис в Reform UK укрепит позиции партии. "Она привнесет [в партию] то, чего нам не хватало, - опыта работы на правительственном уровне. Это наша самая слабая сторона", - сказал он.

Согласно последнему опросу общественного мнения компании YouGov, Reform UK пользуется наибольшей поддержкой избирателей (28%). За ней идет Лейбористская партия (20%), на третьем месте - Консервативная партия (17%). На четвертой строчке находится партия "Либеральные демократы" (15%). Следующие парламентские выборы должны пройти не позднее августа 2029 года.