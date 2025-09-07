По данным газеты, "Великобритания оказывает помощь Украине для того, чтобы Киев мог "продолжать вести боевые действия и наносить урон России"

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Отставные натовские военные в своих выступлениях откровенно говорят о том, что Запад расчетливо использует Украину исключительно как инструмент для сдерживания РФ. Об этом написал публицист Питер Хитченс в колонке в газете The Daily Mail, комментируя высказывания экс-начальника штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина и бывшего главы Пентагона и экс-главы Центрального разведывательного управления США Леона Панетты.

"Кажется, война на Украине будет продолжаться много лет. И это не случайно. Это может быть именно тем, чего Запад тайно желает. Мы знаем об этом из поразительных слов, сказанных в пятницу интересным юристом Тони Радакином, который только что покинул пост главы вооруженных сил Британии", - написал он.

Как указал журналист, Радакин в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил, что Великобритания оказывает помощь Украине для того, чтобы Киев мог "продолжать вести боевые действия и наносить урон России". По мнению Хитченса, эти высказывания свидетельствуют о том, что "Запад не хочет мира". "Цель западной политики в регионе состоит в том, чтобы не допустить восстановления России", - написал публицист.

Он также вспомнил слова бывшего главы Пентагона и экс-главы Центрального разведывательного управления США Леона Панетты, который называл конфликт на Украине "прокси-войной" Запада с Россией. "Это означает, что Запад использует Украину как таран против России", - подчеркнул Хитченс. Журналист также раскритиковал планы "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией продолжать снабжать Украину оружием. "Кто-нибудь объяснит мне, какая наша цель в этом?" - задался вопросом Хитченс.

Публицист отметил, что конфликт стал "катастрофой для разрушенной и уничтоженной Украины", однако западные лидеры по-прежнему настаивают на продолжении военных действий. При этом он указал на противоречивый характер заявлений европейских чиновников, которые, с одной стороны, говорят о низких темпах продвижения ВС РФ на Украине, а с другой стороны, пугают свое население "российской угрозой".