МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Уже 142 тыс. человек дезертировали из украинской армии в 2025 году. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на материалы журналиста Владимира Бойко.

Отмечается, что реальная цифра может быть еще выше, поскольку часто случаи дезертирства замалчивают. Наибольшее количество побегов из армии - почти 20 тыс. - зафиксировано в мае, летом этот показатель составлял около 17 тыс. в месяц.

4 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, который возвращает уголовную ответственность за самовольное оставление части (СОЧ). Ранее военные могли избежать наказания, если добровольно вернутся на службу. Власти несколько раз продлевали эту норму, в последний раз - до 30 августа. Также парламент рассматривал законопроект об ужесточении ответственности за неповиновение военнослужащих командирам. Законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет за неповиновение приказу командира без возможности условного или смягченного наказания.

5 и 6 сентября в Киеве и Львове прошли акции протеста против новой инициативы. Демонстранты скандировали "Служба - не рабство" и "Защитите права военных". Минобороны Украины сообщило о проведении консультаций с представителями Верховной рады по законопроектам об ужесточении наказания для военных, которые вызвали большой общественный резонанс.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Еще в октябре 2024 года председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявлял о значительном увеличении случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, назвав ситуацию угрожающей. В начале августа 2025 года депутат Рады Анна Скороход заявила, что в вооруженных силах выявлено почти 400 тыс. случаев СОЧ.