Лидер Китая планирует "выступить с важной речью"

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС, который состоится в понедельник в формате видео-конференц-связи (ВКС). Об этом сообщил МИД КНР.

Как уточняется, китайский лидер, находясь в Пекине, планирует на этом онлайн-форуме "выступить с важной речью".

Саммит БРИКС в формате ВКС пройдет 8 сентября по инициативе Бразилии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме подтвердил, что российский лидер Владимир Путин примет в нем участие.