Выборы пройдут в республике 28 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Нынешние власти Молдавии на парламентских выборах в республике 28 сентября готовят фальсификации на международных участках. Об этом заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы четко понимаем, что на международных участках будут вбросы", - сказал он, отвечая на вопрос о шансах провести честные выборы в стране.

Шор подчеркнул, что оппозиция Молдавии будет делать все возможное, чтобы препятствовать попыткам властей фальсифицировать выборы. "Максимальный контроль на участках, фиксация нарушений, мобилизация населения. <...> Сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы мобилизовать всех, выйти на выборы, сказать свое мнение", - отметил политик.

Нынешние власти республики испытывают большие опасения в преддверии парламентских выборов, которые правящая партия, судя по опросам, проиграет. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, учрежденная президентом страны Майей Санду прозападная Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство станет коалиционным.

Состоявшиеся осенью 2024 года в Молдавии президентские выборы Санду проиграла внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться ей удалось за счет голосов трудовых мигрантов в странах ЕС, где было открыто более 200 избирательных участков. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификациях. В этом году ЦИК страны к парламентским выборам откроет 301 участок для голосования в 41 стране: больше всего их будет в Италии - 75. При этом лишь два участка будут открыты в России, где проживает самая большая молдавская диаспора.

Полный текст интервью будет опубликован в 17:00 мск.