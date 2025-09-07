Шор: население Молдавии понимает, что выборы - последний шанс что-то изменить

Лидер оппозиционного блока "Победа" отметил, что в стране есть и такие люди, которые равнодушно относятся к выборам

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Население Молдавии понимает, что парламентские выборы 28 сентября станут последним шансом изменить что-то в республике. Об этом заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Сегодня население Молдовы в целом понимает, что после этого Рубикона хода назад уже не будет. Поэтому сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы мобилизовать всех, выйти на выборы, сказать свое мнение", - заявил политик.

Шор отметил, что сегодня в стране есть и такие люди, которые равнодушно относятся к выборам и говорят: "Да, мне не нравится, но я буду сидеть дома". "Нет. Сегодня все должны выйти и проголосовать против этого режима и снести его, потому что по-другому мы не сможем восстановить свою страну", - подчеркнул лидер блока "Победа" и пояснил, что, несмотря на все попытки властей ограничить действия оппозиции, у последней есть все шансы на победу.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, учрежденная президентом страны Майей Санду Партия действия и солидарности (ПДС) может не сохранить большинство в парламенте и будущее правительство может быть коалиционным. Среди оппонентов ПДС - выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок "Альтернатива", который поддерживает проевропейскую политику, но критикует антироссийский курс Санду. В парламент, согласно опросам, также пройдет "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым.

Блок "Победа" также выступал за восстановление отношений с РФ. Его обвинили в связях с объявленной ранее незаконной в Молдавии партией "Шор". На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела. Перед выборами в Молдавии были закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы.