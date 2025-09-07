Белоруссия призвала Минск и Москву бороться с попытками реабилитации нацизма

Политики Польши и стран Балтии забыли, что почти миллион советских солдат и офицеров отдали свою жизнь за то, чтобы уничтожить фашизм на их территории, отметил председатель Палаты представителей парламента республики Игорь Сергеенко

МОГИЛЕВ /Белоруссия/, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Белоруссии и России должны объединить усилия в противостоянии попыткам реабилитации нацизма. Об этом заявил председатель Палаты представителей (нижней палаты) парламента республики Игорь Сергеенко.

"Все мы наследники Великой Победы. Несмотря на то, что мы сегодня представляем разные возрастные поколения, но фактически являемся одним поколением победителей. И поэтому мы должны объединить усилия по недопущению реабилитации нацизма. Потому что фальсификация истории как компонент информационной войны - это серьезная угроза национальной безопасности. Мы сегодня видим, что, используя самые современные технологии, нам пытаются навязать безразличие к подвигам наших предков, чувство вины и ущербности по отношению к Западу, тем самым разжигая национализм, ненависть к другим народам и русофобию", - сказал он на пленарном заседании проходящего в Могилеве Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти".

По его словам, для этого на Западе Советский Союз обвиняют в развязывании Второй мировой войны, а всем, кто имеет традиционно исторический, семейный взгляд на победу в Европе, запрещают священный для них праздник. "И дело уже доходит до привлечения к уголовной ответственности за празднование Дня Победы в тех же странах Балтии, о которых сегодня говорилось. Для чего сегодня оскверняют обелиски, сносят памятники советским солдатам, героям антифашистам? Ответ простой: чтобы уничтожить память, сломить победный дух, веру, внутренний стержень и с помощью манипулирования историческим прошлым влиять на общественное сознание", - пояснил Сергеенко.

Спикер Палаты представителей обратил внимание, что политики Польши и стран Балтии забыли, что почти миллион советских солдат и офицеров отдали свою жизнь за то, чтобы уничтожить фашизм на их территории. "В основе же наших [Белоруссии и России] общих ценностей - братство, единство, сплоченность, стремление самостоятельно определять и защищать свою судьбу. И в этом сила правды и россиян, и белорусов, которую невозможно победить ни оружием и ничем другим", - отметил он.

Сергеенко считает, что сегодня очень важно, в том числе и с помощью таких масштабных форумов, как Могилеве, отстаивать общую историческую правду. "И вы видите, уважаемые молодые исследователи, эта работа находится под пристальным вниманием парламентариев Беларуси и России. Стоит активно практиковать историко-просветительские проекты, оберегать, приумножать героические традиции", - добавил он.