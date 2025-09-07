В конечном счете решение остается за президентом США Дональдом Трампом, заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудники вашингтонской администрации в ближайшие дни обсудят возможность введения новых санкций против России, окончательное решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в эфире телеканала CBS.

"Я уверен, что сегодня и завтра будут много обсуждать масштабы санкций и сроки введения санкций", - сказал он, уточнив, что речь идет о возможности введения американской стороной новых антироссийских рестрикций. "В конечном счете решение остается за президентом [США]", - добавил Хассет. Он констатировал, что в Национальном экономическом совете при Белом доме занимаются вопросами "обеспечения соблюдения санкций", в том числе в отношении России и ее торговых партнеров.

Ранее западные СМИ сообщали, что европейские лидеры в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложили провести совместные консультации для координации новых санкций против России. В свою очередь агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что чиновники Евросоюза 8 сентября проведут в Вашингтоне переговоры об антироссийских рестрикциях.