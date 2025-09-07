По словам Сэмми Котвани, Россия на протяжении десятилетий остается для Индии ценнейшим партнером, обеспечивая критически важные поставки

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Отказ Индии от российской нефти привел бы к дефициту энергии и росту внутренних цен в стране. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"После 2022 года Россия стала одним из ведущих поставщиков нефти для Индии, и сегодня значительная часть наших поставок сырой нефти поступает именно оттуда. Резкий отказ от этих закупок был бы экономически несостоятельным и повлек бы риск энергетического дефицита или роста внутренних цен. Индийские компании обязаны обеспечивать предсказуемые и доступные по цене энергоресурсы для населения, и российская нефть закупалась на конкурентных условиях, что полностью соответствует этой задаче", - сказал он.

По словам Котвани, Россия на протяжении десятилетий остается для Индии ценнейшим партнером, обеспечивая критически важные поставки - от оборонной продукции до энергоресурсов. "Индийский бизнес высоко ценит долгосрочное доверие и надежность, которые лежат в основе взаимодействия с российскими компаниями. Эти отношения формировались на протяжении как минимум полувека, и сложившееся доверие невозможно заменить или разорвать без значительных издержек", - добавил он.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом тарифы на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Президент США Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США из-за российской нефти неоправданными.