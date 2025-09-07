Американский президент указал, что позже "вы узнаете"

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп не сказал, намерены ли США применить военную силу против Венесуэлы.

"Вы узнаете", - отметил он, говоря о возможности таких действий со стороны Вашингтона. Трамп отвечал на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома.

Американский лидер 2 сентября сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля. По словам Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил мнение, что республика подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, неприкрытое давление Запада на Венесуэлу и нагнетание ситуации вокруг нее является абсолютно недопустимым методом ведения дел и создает угрозу безопасности.