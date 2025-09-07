Это "последнее предупреждение", подчеркнул президент США

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС принять его условия урегулирования конфликта в секторе Газа и подчеркнул, что это "последнее предупреждение".

"Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы война прекратилась, - написал американский лидер в Truth Social. - Израильтяне приняли мои условия. Пришло время, чтобы их приняло и ХАМАС. Я предупредил ХАМАС о том, какими будут последствия, если оно их не примет. Это мое последнее предупреждение, другого не будет".

Неназванный представитель ХАМАС 6 сентября сообщил телеканалу Al Arabiya, что палестинское движение не ведет переговоры с Вашингтоном по поводу урегулирования конфликта в секторе Газа. В то же время он отметил, что движение готово к любым предложениям, которые позволят достичь постоянного прекращения огня в секторе Газа, добиться вывода израильских войск из анклава и обеспечения поставок гуманитарной помощи.

Трамп ранее в этом месяце заявил, что Вашингтон ведет переговоры с ХАМАС. Он пригрозил последствиями палестинским радикалам, если они не согласятся освободить всех израильских заложников. При этом президент США отметил, что движение выдвинуло несколько приемлемых условий для заключения соглашения по сектору Газа.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 18 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был передан Израилю. Позже министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 20 заложников и 28 тел заложников.