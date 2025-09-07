Тарифы, которые ввела администрация США против некоторых стран, разрушают организацию, что требует немедленного обновления инструментов мировой торговли, отметил профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /ТАСС/. Страны БРИКС могут рассчитывать на поддержку Бразилией инициатив, направленных на реформирование международных финансовых институтов, прежде всего, Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в беседе с ТАСС заявил профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Эден Перейра.

"Перед сообществом стоят важные задачи, их решение потребует активной позиции от бразильской стороны. Например, чтобы достигнуть прогресса в реформировании международных институтов, таких как ООН", - сказал аналитик. В то же время, указал Перейра, в Бразилиа будут готовы вместе с БРИКС добиваться пересмотра принципов функционирования ВТО. "Тарифы, которые ввела администрация США против ряда стран, разрушают организацию, что требует немедленного обновления инструментов [мировой] торговли. Это также повлечет изменения в регулировании глобальных торговых отношений, поскольку они уже были ослаблены вследствие односторонних санкций [Запада] против России, Ирана и Венесуэлы", - отметил он.

Ученый также допустил, что члены БРИКС смогут призвать к более решительным мерам по изменению работы международных организаций уже по итогам внеочередного саммита сообщества, который пройдет 8 сентября в формате видео-конференц-связи (ВКС) по инициативе Бразилии. "Мы можем ожидать гораздо более твердой позиции БРИКС в отношении <...> реформирования глобального управления. То давление, которое США в последнее время оказывают на сообщество, укрепляет политический консенсус между его участниками в том, что БРИКС стал площадкой, где они могут эффективно достигнуть своих стратегических целей", - подчеркнул политолог.

Саммит БРИКС в формате ВКС пройдет 8 сентября по инициативе бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме подтвердил, что российский лидер Владимир Путин примет в нем участие. МИД Китая уже сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин будет присутствовать на встрече. Известно также, что ЮАР представит лидер страны Сирил Рамапоса, а Индию - министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.