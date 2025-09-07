Такие ответы президент США дал на вопросы журналистов

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве текущей ситуацией, касающейся России и Украины, но выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован.

"Я недоволен всей этой ситуацией", - отметил американский лидер в воскресенье. "Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано", - добавил он, говоря об украинском конфликте. "Я уверен, что мы это сделаем", - подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.