Онлайн-саммит БРИКС начнется 8 сентября в 15:00 мск

Об этом сообщила пресс-служба президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Пресс-служба президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы объявила, что внеочередной саммит БРИКС в формате видео-конференц-связи начнется в 09:00 по времени столичного округа Бразилиа (15:00 мск).

При этом следующим в расписании президента мероприятием указано совещание с министром финансов южноамериканской республики Фернанду Аддадом в 17:00 (23:00 мск). Ранее сообщалось, что именно бразильское руководство выступило с инициативой проведения встречи лидеров БРИКС в формате ВКС для обсуждения угроз многополярности и ответа объединения на тарифные меры и санкции США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме уже подтвердил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в саммите. Также подтверждено участие председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы. Индию будет представлять министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.