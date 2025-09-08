Страны объединения выразили солидарность с Бразилиа, подвергшейся тарифному давлению Трампа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Проведение внеочередного саммита БРИКС в формате видео-конференц-связи 8 сентября по инициативе Бразилии уже стало успехом дипломатии южноамериканской республики, заявил ТАСС бразильский политолог Валдир Безерра. По его мнению, президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве фактически еще до начала встречи удалось добиться поддержки союзников по блоку в противодействии тарифным мерам и санкциям США.

"Онлайн-встречу БРИКС, которую организовал Лула да Силва, действительно можно считать успехом бразильской дипломатии. Это демонстрирует, что члены блока понимают те риски, которые связаны с односторонними и принудительными действиями Соединенных Штатов. Их примером может служить тарифная война, которую объявил [президент США] Дональд Трамп. Откликнувшись на предложение бразильского лидера, члены БРИКС выразили солидарность с Бразилией, которая стала объектом тарифных мер Трампа", - отметил аналитик.

По словам политолога, глава бразильской администрации может предложить сообществу целую стратегию сдерживания Соединенных Штатов. "План президента Лулы [да Силвы] на эту встречу - разработать стратегию совместных действий в контексте возможного усиления давления США с помощью пошлин", - указал Безерра.

Эксперт также считает, что по итогам саммита руководство Бразилии продолжит твердо отвечать на угрозы США и вмешательство Вашингтона во внутренние дела республики. "Можно спрогнозировать дальнейшее ужесточение позиции Лулы да Силвы и его администрации в отношении защиты суверенитета страны", - заключил он.

Саммит БРИКС в формате ВКС начнется 8 сентября в 15:00 мск. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме подтвердил, что российский лидер Владимир Путин примет в нем участие. МИД Китая уже сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин будет присутствовать на встрече. Известно также, что ЮАР представит лидер страны Сирил Рамапоса, а Индию - министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.