БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия может представить официальное предложение по 19-му пакету антироссийских санкций в конце этой недели. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По его информации, Брюссель уже начал консультации по новым рестрикциям в отношении Москвы с послами ЕС. Тем не менее, по словам источников, официальное предложение может быть выдвинуто лишь ближе к концу текущей недели.

Российская сторона неоднократно подчеркивала незаконный характер вводимых против нее односторонних санкций, а также указывала, что они вредят самим инициаторам этих мер.