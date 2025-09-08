По словам Мурата Нуртлеу, оценку ложным публикациям в СМИ должны дать соответствующие органы

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу заявил, что продолжает работу в обычном режиме, а оценки ложным публикациям в СМИ о якобы его задержании должны дать соответствующие органы.

"Вам известно о том, что я разговаривал по телефону со своими коллегами из других стран, были рабочие встречи с инвесторами. Все как обычно. Мы живем в правовом государстве, Казахстан является светским государством. Есть соответствующие органы, пусть они этим занимаются", - заявил Нуртлеу.

"Это ложь и абсурд. <...> Мне тут даже комментировать нечего", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать публикации в СМИ.

4 сентября новостной портал Orda сообщил о том, что в Казахстане якобы задержали Нуртлеу, а также ряд сотрудников Комитета национальной безопасности и бизнесмена Гаджи Гаджиева. Информацию официально опровергли в МИД Казахстана, расценив это как нарушение журналистской этики со стороны издания. Комитет нацбезопасности в тот же день опроверг данные о задержании своих сотрудников, власти также предупреждали об ответственности за распространение недостоверных данных.

В прокуратуре Алма-Аты 6 сентября сообщили, что вынести предостережение главному редактору указанного СМИ о недопустимости распространения ложной информации, пригрозив уголовным делом.