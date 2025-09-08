Рестрикции могут затронуть несколько российских банков и энергетических компаний

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза рассчитывают ввести дополнительные санкции против банковского, нефтяного сектора России, ее платежных систем и криптобирж. Делегация ЕС посетит Вашингтон на неделе для обсуждения возможной координации санкционной политики.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, санкции могут затронуть несколько российских банков и энергетических компаний. Ожидается, что ЕС продолжит вводить ограничения против танкеров, перевозящих российскую нефть, против трейдеров из третьих стран. Также в новый пакет санкций будет добавлен запрет на перестрахование танкеров, которые уже фигурируют в санкционных списках.

ЕС может ужесточить ограничения в отношении ряда крупных российских энергетических компаний, среди которых отдельно упоминаются "Роснефть" и "Лукойл". Возможно расширение запрета на экспорт в Россию ряда товаров и сырья, которые, как считают в ЕС, могут использоваться российским ВПК. Ограничения могут быть введены в отношении китайских компаний, которых в Брюсселе подозревают в поставках таких товаров в Россию.

Кроме того, впервые ЕС может активировать в отношении Казахстана механизм по предотвращению обхода санкций. Как поясняет агентство, это означает, что будет введен запрет на поставку в Казахстан определенной техники, которую, как считают в ЕС, казахстанские фирмы в больших объемах направляют в РФ на нужды российского ВПК.

Также 19-й пакет санкций будет включать визовые ограничения, запрет на ведение бизнеса с портами, которые работают с танкерами, перевозящими российскую нефть, а также ограничения в отношении сервисов с использованием технологии искусственного интеллекта, которые могут применяться в военных целях, пишет агентство. Ожидается, что проект санкционного пакета будет официально предложен в ближайшие дни, его обсуждение может занять несколько недель.