Власти республики объявили о строительстве фортификаций на границах с Россией и Белоруссией в мае 2024 года

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Создание оборонительной линии "Восточный щит" на границах Польши с Россией и Белоруссией не гарантирует сдерживание наступления со стороны потенциального противника. Об этом сообщил полковник Генерального штаба польских вооруженных сил Славомир Валенчинковский.

"Сегодня укрепления не имеют шансов остановить врага. Речь идет о том, чтобы отслеживать его передвижение и направлять его туда, куда мы хотим, потому что там мы можем воздействовать на него огневыми средствами", - приводит его слова телеканал Euronews.

В этой связи Валенчинковский отметил, что "Восточный щит" не следует воспринимать как классическую фортификационную линию наподобие французской линии Мажино или линии Маннергейма в Финляндии, возведенных в XX веке.

Власти Польши объявили о строительстве фортификаций на границах с РФ и Белоруссией в мае 2024 года. Программа "Восточный щит" оценивается в 10 млрд злотых (около $2,5 млрд), окончание работ намечено на 2028 год. Вдоль восточной границы республики планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения. Первые работы начались на границе с Калининградской областью РФ в начале ноября 2024 года. В конце того же месяца польское правительство объявило о завершении работ на первом участке, на нем установлено 3,5 тыс. бетонных ежей.