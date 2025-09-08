Медведчук назвал украинский конфликт системным противостоянием Запада с Россией

Глава движения "Другая Украина" также напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что договориться с киевским режимом сегодня невозможно

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Конфликт на Украине - это не пограничный конфликт, а системное противостояние коллективного Запада с Россией и Юго-Востоком. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Это сегодня не пограничный конфликт между Россией и Украиной, а системное противостояние коллективного Запада, с одной стороны, и России с Юго-Востоком с другой. Это не вчера началось и не сегодня закончится", - написал он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Западные политики, продолжил Медведчук, объясняя суть конфликта так называемым российским империализмом, перекладывают свою ответственность за разжигание и поддержку войны. Для них это очень удобно, но это совершенно не способствует процессам разрядки и установления прочного мира, подчеркнул он. "Вопрос украинского кризиса вовсе не в том, чтобы [Владимир] Зеленский пошел на какие-то уступки, а в том, чтобы коллективный Запад принял новые экономические и политические реалии. А он этого делать не хочет, отсюда такое упорство нелегитимного, которой даже не всегда понимает, о чем говорит", - подчеркнул он.

Медведчук напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что договориться с киевским режимом сегодня невозможно и причина этого находится совершенно не в Киеве.

"Коллективный Запад в целом не ушел от модели мирового доминирования, для чего проводит политику ослабления других мировых игроков. При этом президент США [Дональд] Трамп, имея другой подход, чем у бывшего президента [Джо] Байдена, испытывает колоссальное давление западной партии войны. Именно они недавно приезжали в Вашингтон и приводили на поводке дрессированного Зеленского. И пока у "коалиции желающих войны" жива надежда затащить США в третью мировую войну, чему, как видим, Вашингтон пока сопротивляется, никакие мирные соглашения невозможны в принципе", - заключил лидер "Другой Украины".