Глава Евросовета отметил, что Брюсселю удалось стабилизировать трансатлантические связи

БРЮССЕЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Евросоюз и США сумели восстановить прежний уровень отношений после прихода в Белый дом Дональда Трампа, "перевернув страницу" непростых в нынешнем году связей. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта газете Financial Times.

"Если оглянуться почти на девять месяцев назад, все были очень напуганы, особенно нашими отношениями с Соединенными Штатами", - сказал Кошта. Первые заявления президента США о ЕС напоминали, по словам собеседника издания, его прежние высказывания. Однако за это время Брюсселю "удалось стабилизировать трансатлантические связи".

"Теперь, я думаю, мы перевернули страницу, и нужно опираться на эту новую стабильность и с нетерпением ждать продолжения наших отношений с США", - отметил Кошта.

Ранее он сообщил, что представители ЕС отправляются в США для обсуждения санкций против России. Согласно информации западных СМИ, европейские лидеры в ходе телефонного разговора с Трампом предложили провести совместные консультации для координации новых санкций против РФ. По информации в прессе, американский президент не дал однозначного ответа.