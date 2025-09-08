Законодательный орган следует избирать только по партийным спискам, указал президент Казахстана

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести в республике парламентскую реформу для перехода от двухпалатного парламента к однопалатному. Этот вопрос нужно вынести на референдум об изменении конституции, который может пройти в 2027 году.

"Именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента. Сразу хотел бы предупредить, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна. Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте. Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию", - сказал он, выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана.

Токаев отметил, что, по его мнению, если реформа будет утверждена, то избираться такой парламент должен по партийным спискам. Токаев добавил, что процесс реформ является постоянным, а также напомнил, что сам ранее был председателем Сената (верхней палаты) парламента, и ему не легко говорить о таких изменениях. "Сенат как высшая палата Парламента Казахстана был создан в 1995 году в довольно сложных, нестабильных политических условиях в нашей стране, которая только начала тернистый путь к созданию государственных основ", - сказал он.

О парламенте и референдумах

В Сенате Казахстана заседают по два депутата от каждого региона страны, а также городов республиканского значения и столицы, 10 депутатов назначаются президентом, в том числе пять по предложению Ассамблеи народа Казахстана. Половина депутатов Сената переизбирается каждые три года, общий срок полномочий - шесть лет.

Спикер Сената является вторым после президента человеком - в случае, если глава государства не может исполнять свои полномочия, обязанности переходят к главе верхней палаты парламента. В 2019 году полномочия главы государства таким образом перешли к Токаеву после ухода с поста президента Нурсултана Назарбаева. В настоящее время председателем Сената является Маулен Ашимбаев.

В Казахстане есть также нижняя палата парламента - Мажилис. В Мажилисе 98 депутатов, 60 из которых избирают по партийным спискам, еще 29 - по одномандатным округам при всеобщем тайном голосовании. Председателем Мажилиса является Ерлан Кошанов.

Если референдум состоится в 2027 году, то он станет третьим во время президентства Токаева. Первый состоялся в 2022 году - тогда обсуждалось внесение изменений в конституцию, в том числе запрета на то, чтобы один и тот же человек занимал пост президента страны более одного срока, длительность которого была увеличена до семи лет. Кроме того, из основного закона были исключены привилегии для Назарбаева, а также усилена роль правительства.

Второй референдум при Токаеве прошел в 2024 году - на нем обсуждался вопрос строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Станцию решили строить в Алма-Атинской области, лидером консорциума для него определили Росатом.