Худой мир лучше доброй ссоры, подчеркнул президент Казахстана

АСТАНА, 8 сентября. /ТАСС/. Мероприятия в Москве и Пекине, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны, служат предостережением для тех, кто пытается пересмотреть ее итоги и развязать новый глобальный конфликт. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Состоявшиеся в Москве и Пекине торжественные мероприятия следует рассматривать как проявления вечной памяти о десятках миллионов жертв сражений в ходе самой кровопролитной войны в истории человечества, как предостережения от пересмотра ее итогов и попыток развязать новый мировой конфликт", - сказал он, выступая в парламенте с обращением к народу.

"Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы", - подчеркнул Токаев, напомнив, что его страна поддержала итоги российско-американского саммита на Аляске. "Худой мир лучше доброй ссоры", - подчеркнул казахстанский лидер.