Его готовы поддержать 36%, свидетельствуют результаты опроса

КИШИНЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Сформированный вокруг Соцпартии Молдавии Патриотический блок возглавил рейтинг популярности среди избирателей республики перед парламентскими выборами 28 сентября. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного молдавской социологической компанией iData на собственные средства и с разрешения Центральной избирательной комиссии.

Согласно представленным на пресс-конференции данным, выступающий за восстановление отношений с Россией Патриотический блок готовы поддержать 36% (плюс 8,5 п.п. за две недели) определившихся с выбором респондентов. Кроме Партии социалистов Республики Молдова во главе с Игорем Додоном в блоке также состоят Партия коммунистов Республики Молдова под руководством Владимира Воронина, партии "Будущее Молдовы" и "Сердце Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева и бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.

У контролирующей парламент и правительство прозападной Партии действия и солидарности (ПДС) - 34,7% (минус 1,3 п.п.). На третьем месте разместилась "Наша партия" во главе с бывшим мэром города Бельцы Ренато Усатым (8,4%). Избирательный порог, согласно опросу, также преодолеют прозападные избирательный блок "Альтернатива" (7,9%), в который вошли Движение национальной альтернативы во главе с мэром Кишинева Ионом Чебаном, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партии "Гражданский конгресс" Марка Ткачука и команда бывшего генпрокурора Александра Стояногло.

Результат зависит от мигрантов

Согласно этим данным, ни одна политическая сила не получает большинство в парламенте. У Патриотического блока может быть 42 мандата в 101-местном парламенте, у ПДС - 40, у "Нашей партии" - 10, у блока "Альтернатива" - девять.

Опрос проводился с 20 августа по 3 сентября, в нем участвовали 1 059 человек, погрешность, по данным авторов, составляет 2,9%. В нем не принимали участие избиратели из 89 населенных пунктов страны. Исследование не учитывает позицию жителей Приднестровья, а также проживающих за рубежом молдаван, которые внесут заметную коррективу в результаты, сказал журналистам директор iData Михай Бологан.

"Традиционно в странах Европы и других западных странах за ПДС голосуют примерно 70-80%. По моему мнению, они могут принести ПДС примерно семь-восемь депутатских мандатов", - отметил Бологан.

К этим выборам не были допущены партии оппозиционного блока "Победа", который также выступал за восстановление отношений с РФ. Его обвинили в связях с объявленной ранее незаконной в Молдавии партией "Шор".

С 2022 года республика переживает острый экономический кризис, который был спровоцирован ростом цен на энергоресурсы в регионе. На этом фоне в стране начались акции протеста оппозиции. Власти ответили репрессивными мерами. Так, в Молдавии были обвинены в угрозе национальной безопасности и закрыты почти все телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции. Блокируются страницы оппозиционеров в таких социальных сетях, как Telegram, TikTok, Facebook и Instagram (Facebook и Instagram запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Уголовные дела заведены практически на всех лидеров крупнейших партий.