По данным газеты, немецкие следователи "убеждены, что раскрыли дело" о диверсии на трубопроводах

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Члены экипажа парусной яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась для подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", действовали по заданию экс-главкома ВСУ, ныне действующего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на одного из немецких следователей, имя которого не раскрывается.

"Как сказал следователь, экипаж получил задание от бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного", - пишет издание. По данным ее источников, немецкие следователи "убеждены, что раскрыли дело" о диверсии на "Северных потоках". Многие данные указывают на причастность "украинских ведомств", отметила Die Welt.

В то же время источники газеты в структурах безопасности ФРГ сомневаются в достоверности версии, согласно которой для подрыва использовалась яхта "Андромеда". По их оценке, на судне осталось так много улик, что создается впечатление о стремлении направить следователей по ложному пути.