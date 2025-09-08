Меры необходимы "для создания инструмента, который в нынешней геополитической ситуации позволит реагировать на угрозы национальной безопасности" республики, отметили в МИД страны

ВИЛЬНЮС, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Латвии намерены ввести национальные санкции в отношении лиц и компаний, которые связаны со специальной военной операцией России на Украине. Об этом сообщил латвийский портал Delfi со ссылкой на министерство иностранных дел балтийской республики.

Как отмечается, соответствующий проект документа, текст которого частично засекречен, в ближайшее время рассмотрит кабинет министров страны. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что меры необходимы "для создания инструмента, который в нынешней геополитической ситуации позволит реагировать на угрозы национальной безопасности Латвии".

В июне Сейм (парламент) Литвы поддержал введение национальных санкций против РФ и Белоруссии. Задачей санкций является ограничение экспорта товаров, технологий, услуг и программного обеспечения, которые, по утверждению властей страны, могут быть использованы Москвой и Минском в военных целях и в целях наращивания промышленного производства. Перечень физических и юридических лиц, на которые могут быть распространены санкции, устанавливает литовское правительство.