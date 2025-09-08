HS: Стубб не поедет в Вашингтон на встречу по Украине

Президент США ранее анонсировал визит некоторых лидеров стран Европы для обсуждения мирного урегулирования конфликта

СТОКГОЛЬМ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб не будет участвовать в посвященной украинскому урегулированию встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, запланированной на 8 и 9 сентября. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на канцелярию президента республики.

По ее информации, Стубб в начале недели не планирует визит в Вашингтон.

Трамп ранее заявил, что некоторые лидеры стран Европы прибудут 8-9 сентября в Соединенные Штаты для обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине.

Стубб уже посещал Вашингтон 18 августа совместно с другими европейскими лидерами для обсуждения украинского вопроса. Он также присутствовал на встрече членов так называемой коалиции желающих в Париже 4 сентября, где обсуждались гарантии безопасности для Украины.