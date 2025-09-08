Al Hadath: Трамп требует освободить пленных в Газе в первые дни действия сделки

По данным телеканала, предложение президента США включает в себя также "личные гарантии" того, что переговоры об окончательном прекращении боевых действий в анклаве начнутся сразу же после вступления сделки в силу

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить всех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников и передать тела погибших пленников в течение 48 часов с начала действия соглашения о прекращении огня. С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, предложение американского президента включает в себя также "личные гарантии" того, что переговоры об окончательном прекращении боевых действий в анклаве начнутся сразу же после вступления сделки в силу. Перемирие в Газе, согласно инициативе главы Белого дома, будет действовать 60 дней, однако при необходимости может быть продлено до окончания консультаций, отметил телеканал.

7 сентября Трамп заявил, что потребовал от ХАМАС принять его условия урегулирования конфликта в секторе Газа и подчеркнул, что это "последнее предупреждение". Радикалы со своей стороны подтвердили, что готовы "незамедлительно вернуться за стол переговоров" по Газе.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 18 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был передан Израилю. Позже министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 20 живых заложников и 28 тел погибших пленников.