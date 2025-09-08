На Украине жителей призвали запасаться фонариками и пауэрбанками в преддверии зимы

Особенного оптимизма нет, отметил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Предстоящая зима может быть тяжелой для украинских энергетиков, поэтому жителям страны стоит запастись фонариками и пауэрбанками. Об этом заявил генеральный директор компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг "ДТЭК") Сергей Коваленко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Особенного оптимизма нет. <...> Поэтому пока мы не расслабляемся, и рекомендую населению и бизнесу быть готовыми к разным сценариям. Населению: если вдруг не купили, запасайтесь пауэрбанками, фонариками или проверьте состояние имеющегося; подумайте над сценарием на случай, если вдруг не будет света на определенное время; зарядите все гаджеты и пауэрбанки так, чтобы они были на полной зарядке; храните дома запас воды и еды, которые быстро не портятся. Бизнесу: проведите технический осмотр и проверьте генераторы и другие резервные электроустановки, которые использовались при отключениях электроснабжения; можно подумать о системах бесперебойного питания (ДБЖ)", - написал он.

Накануне украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что ранее поврежденные объекты энергетики на Украине в настоящее время отремонтировать невозможно, и оптимистичные заявления властей страны по этому поводу - это иллюзия. В конце весны 2024 года в Киеве информировали, что порядка 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации на Украине уничтожены. В мае того же года в стране из-за дефицита в сетях начали вводить ограничения для промышленных объектов. Однако этих мер оказалось недостаточно, вскоре графики отключений стали регулярно применять и для бытовых потребителей по всей стране. С начала июня 2024 года Украина была вынуждена значительно увеличить закупку электричества за рубежом.