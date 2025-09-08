Как ожидается, парламентарии примут решение 10 сентября

ВИЛЬНЮС, 8 сентября. /ТАСС/. Спикер Сейма (парламента) Литвы Саулюс Сквернялис подал прошение об освобождении от должности. Об этом сообщил портал Delfi.

Как ожидается, парламентарии примут решение об отставке спикера 10 сентября на первом заседании осенней сессии.

Ранее Сквернялис, являющийся председателем входившей в правящую коалицию партии "Демократы во имя Литвы", пообещал оставить свой пост с началом осенней сессии законодательного собрания. Правящая Социал-демократическая партия Литвы не пригласила возглавляемую спикером партию во вновь сформированную коалицию. Вопрос переформирования правящего большинства возник на повестке дня после отставки 31 июля премьер-министра от социал-демократов Гинтаутаса Палуцкаса, которого подозревают в коррупции.