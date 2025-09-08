Бразильский лидер также высоко оценил прошедший в августе на Аляске саммит России и США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 сентября. /ТАСС/. Урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто только в том случае, если будут учтены все требования и опасения сторон в области безопасности. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на внеочередном саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи.

"Урегулирование конфликта на Украине должно обязательно учитывать законные опасения всех его участников в области безопасности", - сказал он.

Бразильский лидер также высоко оценил прошедший в августе на Аляске саммит РФ и США с участием российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. В то же время, указал Лула да Силва, "Группа мира" по Украине, которую основали Бразилия и Китай, "по-прежнему может содействовать достижению мира [на Украине], поскольку отстаивает использование диалога и дипломатии".