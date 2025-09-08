8 сентября, 15:36,
обновлено 8 сентября, 15:45

Си Цзиньпин: страны БРИКС должны отстаивать международную справедливость

Председатель КНР Си Цзиньпин. AP Photo/ Ng Han Guan
Председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo/ Ng Han Guan
Китайский лидер отметил, что нужно усилить представительство и голос глобального Юга

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Страны БРИКС должны защищать глобальный порядок, основанный на международном праве. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС по видео-конференц-связи.

"Мы должны придерживаться многосторонности для защиты международной справедливости и законности", - сказал он. Китайский лидер призвал отстаивать международный порядок, основанный на международном праве.

"Мы должны активно содействовать демократизации международных отношений и усилить представительство и голос глобального Юга", - отметил он. 

Теги:
КитайСи Цзиньпин