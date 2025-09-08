Финляндия готовит очередной пакет военной помощи Украине

Это будет уже 30-й по счету пакет помощи

СТОКГОЛЬМ, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Финляндии занимается подготовкой очередного, 30-го по счету пакета военной помощи Украине. Об этом сообщил премьер-министр республики Петтери Орпо на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Антониу Коштой в Хельсинки.

"Мы уже выделили 29 пакетов военной помощи Украине. И на данный момент мы готовим еще один", - сказал он.

Финский премьер анонсировал подготовку нового пакета военной помощи Украине на фоне планов правительства сократить государственный бюджет на €1 млрд.

В общей сложности с 2022 года Финляндия направила Киеву вооружений и прочего военного оборудования на сумму €3,3 млрд.