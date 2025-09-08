Франсуа Байру отметил, что у республики "не было сбалансированного бюджета уже 51 год" и с тех пор страна накапливала долги, а с 2000 года она стала той, "которая производит меньше, чем ее соседи"

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Франсуа Байру в ходе внеочередного заседания Национального собрания (нижней палаты парламента) призвал депутатов поддержать его кабмин для стабилизации бюджета страны, указав на опасность следования прежнему политическому курсу. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.

"Наша независимость, наши государственные услуги, наша социальная модель - все это зависит от вопроса контроля над нашими расходами, вопроса чрезмерной задолженности", - заявил он, призвав депутатов оказать ему поддержку. "Минимальное согласие, без которого я не смогу продолжать свою миссию, я прошу у Национального собрания только по одному, но решающему вопросу: констатации ситуации в стране", - добавил он.

Премьер-министр признал, что его предупреждали об опасности вынесения на голосование вопроса о доверии правительству, однако он подчеркнул, что ошибкой было бы не проводить голосование о доверии, а "проводить прежнюю политику как ни в чем не бывало". По словам Байру, "у Франции не было сбалансированного бюджета уже 51 год" и с тех пор страна накапливала долги, а с 2000 года она стала "страной, которая производит меньше, чем ее соседи". Также он обозначил целый ряд стоящих перед страной проблем - от ситуации в системе образования до проблем с нелегальной миграцией.

"Мы тратим больше, чем наши годовые ресурсы, и часто намного больше. Конечно, это оправдано, когда приходится переживать кризисы: мировой финансовый кризис при [президенте Франции] Николя Саркози и невероятную череду ударов судьбы с 2020 года - Covid, войну на Украине, энергетический кризис, инфляцию и угрозы всех видов. Мы тратим, но никогда не возвращаем назад, и это превратилось в зависимость", - сказал он. Премьер добавил, что, если в год в среднем рост доходов страны составляет примерно €50 млрд, то расходы на обслуживание ее долга постоянно растут: с €30 млрд в 2020 году до €60 млрд в 2024 году, а к 2030 году, если не изменить подход, выплаты кредиторам превысят €100 млрд.

Недовольство оппозиции

Выступление главы правительства регулярно прерывалось неодобрительными выкриками со стороны депутатов, преимущественно из числа левых партий. Председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве даже была вынуждена вмешаться и сделать им замечание, пообещав, что у них еще будет возможность высказаться в течение этого заседания. Премьер стоически переносил словесные удары оппозиции, один раз поблагодарив их даже за возможность сделать паузу и выпить воды из стакана на трибуне.

В Национальном собрании проходит внеочередное заседание, по итогу которого депутаты должны будут проголосовать по вопросу доверия правительству. Согласно предварительным данным, большинство парламентариев проголосуют против, что приведет к отставке текущего правительства и в перспективе может привести и к роспуску парламента, однако пока, как отмечают СМИ, президент Франции Эмманюэль Макрон не хочет прибегать к новым парламентским выборам, на которых правая оппозиция в лице "Национального объединения" может еще сильнее укрепить свои позиции в этом законодательном органе.