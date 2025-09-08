Ас-Сиси: право вето в СБ ООН лишает его возможности решать конфликты

Президент Египта выступил 8 сентября на онлайн-саммите БРИКС

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Наличие права вето в Совете Безопасности ООН не позволяет ему выполнять свои прямые обязанности, в частности урегулировать международные конфликты. Уверенность в этом выразил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Право вето - это привилегия, которая со временем превратилась в инструмент, все больше отдаляющий СБ ООН от реальности и делающий его неспособным выполнять свою ключевую функцию, а именно - разрешать конфликты и останавливать войны", - подчеркнул ас-Сиси, выступая на онлайн-саммите БРИКС. Текст речи египетского лидера распространила его канцелярия.