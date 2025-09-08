Хуситы атаковали беспилотниками аэропорты Израиля Бен-Гурион и Рамон

Военный представитель повстанцев Яхья Сариа также сообщил об ударе на важный объект в Димоне

ДОХА, 8 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы, сформированные хуситами из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах", нанесли удары с применением беспилотников по целям в Израиле, включая аэропорты Бен-Гурион в Тель-Авиве и Рамон близ Эйлата. С таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

"Подразделения беспилотной авиации йеменских вооруженных сил второй день подряд проводят военные операции, в ходе последней они атаковали аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС), аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше (арабское название города Эйлат - прим. ТАСС) и важный объект в Димоне с помощью трех беспилотников", - сказал Сариа, обращение которого транслировал подконтрольный мятежникам телеканал Al Masirah.

Операция, по словам военного представителя "Ансар Аллах", "успешно достигла своих целей". Сариа не уточнил, какой именно объект был атакован в городе Димона, который расположен в пустыне Негев. В окрестностях этого населенного пункта размещен ядерный исследовательский центр.

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства. В ответ Израиль неоднократно наносил удары по инфраструктурным объектам хуситов, включая аэропорт Саны и порты на берегу Красного моря.