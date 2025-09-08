Премьер-министр еврейского государства пообещал скорое наступление

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Израильская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление на палестинский город Газа, в связи с чем местным жителям следует немедленно покинуть его. С таким предупреждением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чье видеообращение распространила канцелярия главы правительства.

Он напомнил, что за последние несколько дней армия Израиля уничтожила в Газе несколько высотных зданий. По версии израильской стороны, эти многоэтажки используются радикалами из движения ХАМАС в военных целях. По словам премьера, за два дня израильские ВВС разрушили в Газе уже 50 высоток.

"Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям - наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: "Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!" - сказал Нетаньяху.

Ранее Израиль анонсировал масштабную наступательную операцию в палестинском анклаве с целью установления полного контроля над городом Газа и полного разгрома там радикалов из ХАМАС. Планы наступательных действий армии были утверждены Нетаньяху в конце августа.