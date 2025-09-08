В соответствии с решением суда низшей инстанции, администрация должна до 30 сентября израсходовать по меньшей мере $4 млрд, ранее одобренных Конгрессом

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с требованием подтвердить решение властей о заморозке миллиардов долларов, выделенных ранее Конгрессом на оказание иностранной помощи. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По его данным, соответствующее ходатайство было подано представителями администрации после того, как в 5 сентября апелляционный суд в Вашингтоне отказался встать на сторону властей. В соответствии с решением суда низшей инстанции, администрация Трампа должна до 30 сентября, то есть до конца текущего финансового года, израсходовать по меньшей мере $4 млрд, выделение которых на оказание иностранной помощи ранее было одобрено Конгрессом США.

Как отмечает в свою очередь газета The Washington Post, предполагается, что средства должны быть направлены на поставки продовольствия, медикаментов, а также на оказание "помощи в развитии". Судебное разбирательство затрагивает еще $6,5 млрд на оказание иностранной помощи, но, как пишет издание, Министерство юстиции США ранее дало понять, что намерено истратить их в установленный срок.

В конце июля Трамп подписал закон о сокращении государственных расходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний NPR и PBS на общую сумму $9 млрд. Согласно документу, в федеральный бюджет вернутся, в частности, $7,9 млрд, выделенные Госдепартаменту на функционирование Агентства США по международному развитию (USAID).

3 февраля администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства.