Парламент республики ранее выразил недоверие нынешнему кабмину

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра в ближайшие дни, после того как парламент выразил недоверие нынешнему кабмину. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Президент Республики принимает к сведению результаты голосования депутатов, - говорится в коммюнике. - Завтра он примет премьер-министра Франсуа Байру, чтобы принять отставку его правительства. Президент Республики назначит нового премьер-министра в ближайшие дни".

Ранее большинство депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи премьер-министра Франсуа Байру. По данным телеканала LCI, Байру намерен подать прошение об отставке президенту во вторник утром. В ближайшие часы премьер-министр намерен провести совещание с членами кабмина в Матиньонском дворце.

В ходе состоявшихся в понедельник слушаний Байру указал на кризисную ситуацию в экономике страны, прежде всего за счет быстрого роста государственной задолженности. Он также защищал представленным им в июле план по ограничению государственных расходов, в соответствии с которым экономия должна была составить почти 44 млрд евро в 2026 году. Среди прочего этот план предполагал отказ от повышения пенсий и других соцвыплат в 2026 году в попытке сдержать рост госдолга.

Представители оппозиции раскритиковали премьера, заявив, что политика последовательно сменявших друг друга правительств, а также президента страны Эмманюэля Макрона привела к нынешней ситуации. Представители Социалистической партии и "Национального объединения" при этом заявили о готовности сформировать новое правительство, тогда как депутаты от "Неподчинившейся Франции" выступили за отставку президента страны и намерены 9 сентября инициировать соответствующую процедуру в парламенте.