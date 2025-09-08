Общественный деятель Пьер де Голль отметил, что утрата базовых ценностей создает вакуум, который приводит к агрессии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Защита фундаментальных принципов составляет главную силу России. Такое мнение выразил общественный деятель, президент Фонда де Голля, внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Российского государственного социального университета (РГСУ).

"Россия защищает фундаментальные ценности, и в этом ее сила", - отметил он. По словам де Голля, утрата базовых ценностей создает вакуум, который приводит к агрессии. Общественный деятель обратил внимание, что именно эту тенденцию мировое сообщество наблюдает в европейских странах.

"Я считаю, что для реального мира будущего нам нужно ориентироваться на то, что сейчас делает БРИКС, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества - прим. ТАСС)", - заключил де Голль.