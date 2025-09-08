Глава МИД Израиля предложил создать палестинское государство во Франции или Испании

Гидеон Саар отметил, что признание палестинской государственности странами Запада стало бы "наградой за террор" радикальному движению ХАМАС

БУДАПЕШТ, 8 сентября. /ТАСС/. Израиль отвергает попытки ряда стран Запада, включая Испанию и Францию, признать государственность Палестины. Об этом заявил глава израильского МИД Гидеон Саар, предложив Парижу и Мадриду вместо этого предоставить территорию своих стран для создания палестинского государства.

Выступая в Будапеште на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, он затронул тему утреннего теракта в Иерусалиме, где в результате стрельбы на автобусной остановке погибли шесть человек. "Мы совершенно отвергаем нынешние попытки принудить Израиль к признанию палестинского террористического государства в центре нашей маленькой страны. Террористы сегодня утром приехали с территорий, находящихся под контролем Палестинской администрации. Создание подобного террористического государства имело бы одну цель - устранение Государства Израиль", - полагает Саар.

По его версии, признание палестинской государственности странами Запада стало бы "наградой за террор" радикальному движению ХАМАС, и Израиль считает это недопустимым. "Франция, Испания - это огромные страны. Иногда мне кажется, когда я слышу об их внутренних проблемах, что им проще заняться нашими проблемами. У меня впечатление, что у президента [Эмманюэля] Макрона во Франции огромные проблемы, но это его дело. Они столь полны энтузиазма создать палестинское государство, и у них огромные территории - у Испании и Франции. Если они так полны энтузиазма сделать это, они могут сделать это на своей собственной территории", - заметил израильский министр.

24 июля Макрон объявил, что его страна в сентябре признает Палестину. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна резко осуждает этот шаг и видит в создании палестинского государства угрозу собственной безопасности.

В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.