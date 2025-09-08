Глава Пентагона посетил Пуэрто-Рико в рамках военного присутствия на Карибах

Губернатор территории провела встречи с военным министром Питом Хегсетом и председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэном Кейном

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Руководители Пентагона посетили ассоциированное с США островное государство Пуэрто-Рико в рамках наращивания военного присутствия в зоне Карибского моря под предлогом ужесточения борьбы с контрабандой наркотиков.

Как сообщила губернатор Пуэрто-Рико Дженнифер Гонсалес, она провела 8 сентября встречу с военным министром США Питом Хегсетом. Кроме того, в этом совещании, состоявшемся в административном центре Пуэрто-Рико - городе Сан-Хуан, принял участие председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн. "Мы благодарим [американского] президента [Дональда] Трампа и его администрацию за признание стратегической ценности Пуэрто-Рико для национальной безопасности Соединенных Штатов, а также борьбы с наркокартелями в нашем полушарии <...>", - написала Гонсалес на своей странице в социальной сети X. Никаких деталей она не привела.

По свидетельству газеты The Washington Post, Пентагон рассматривает планы временного размещения на Пуэрто-Рико истребителей, использования территории острова для совершения с нее вылетов военной авиации в рамках объявленной администрацией Трампа "войны" с наркокартелями в Латинской Америке.