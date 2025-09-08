ТАСС: Пакистан признает Армению в ООН, за что получит зеленый свет в ЕАЭС

Эти процедуры могут занять до нескольких месяцев

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пакистан намерен признать Армению как страну - члена ООН, за что получит зеленый свет для присоединения к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом сообщили источники ТАСС.

"Пакистан действительно планирует это сделать, и как ответный шаг - получить консенсус по вопросу присоединения к ЕАЭС", - сказал один из собеседников агентства в ООН.

Другой дипломатический источник отметил, что соответствующие процедуры могут занять от нескольких недель до нескольких месяцев. "В любом случае это обозримая перспектива", - добавил собеседник. Он также подчеркнул, что мирный договор Армении и Азербайджана не оставил препятствий в этом вопросе.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона приветствует возобновление контактов между Арменией и Пакистаном, назвав это "шагом вперед".

Отношения Армении и Пакистана

31 августа министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. По итогам переговоров главы МИД двух стран подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

После провозглашения независимости Армении, она не имела дипломатических отношений с Пакистаном из-за позиции Исламабада по конфликту вокруг Карабаха. Более того, в течение многих лет в доктрине национальной безопасности Армении Пакистан был прописан как угроза для национальной безопасности.

8 августа в Вашингтоне главы МИД Армении и Азербайджана парафировали соглашение о мире, после чего стороны заявили об установлении мира в регионе.