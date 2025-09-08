Законодатель США предложила исключить из проекта оборонного бюджета помощь Киеву

Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин заявила, что достаточно уже выделенных средств

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) предложила исключить из проекта оборонного бюджета США на 2026 финансовый год (начнется 1 октября) ассигнования на помощь Украине и ряду других стран.

Законодатель в опубликованном 8 сентября в X видообращении отметила, что считает нужным внести ряд поправок в упомянутый проект бюджета, который сейчас рассматривают в Конгрессе США. Одна из предложенных Тейлор-Грин поправок предусматривает отмену ассигнований в размере $600 млн на оказание военной помощи Украине. Вторая - запрет на включение вообще любой поддержки Киева со стороны Вашингтона в оборонный бюджет США.

Тейлор-Грин отметила, что США ранее выделили уже "более $175 млрд" на поддержку Киева. Как она подчеркнула, "этого достаточно". "Наш [государственный] долг составляет $37 трлн. Мы не можем позволить себе финансировать войны других стран, цели других стран, оборону стран, которые мы не обязаны защищать, согласно договорам", - добавила законодатель. Она напомнила, что "Украина не входит в НАТО". Тейлор-Грин ранее неоднократно критиковала Владимира Зеленского и отмечала необходимость прекращения военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Законодатель также предложила отказаться от выделения $500 млн на помощь Израилю в укреплении противоракетной обороны, а также от предоставления поддержки Сирии, Ираку и ряду других стран. Кроме того, Тейлор-Грин считает, что из проекта оборонного бюджета США следует исключить выделение помощи в размере $1 млрд тайваньской администрации на военные нужды.

Как заявил Пентагон в конце июня, проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год в размере $1,01 трлн в первую очередь ориентирован на сдерживание Китая и активизацию американского военно-промышленного комплекса. Ведомство просит Конгресс выделить $197,4 млрд на нужды сухопутных сил США, $292,2 млрд для ВМС и $301,1 млрд для ВВС. Белый дом в начале мая заявил, что США планируют повысить военные расходы в 2026 финансовом году до $1,01 трлн. Как следовало из проекта федерального бюджета, объем ассигнований на оборону Вашингтон собирается увеличить по сравнению с 2025 финансовым годом на 13,4%.