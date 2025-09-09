Си Цзиньпин направил лидеру КНДР телеграмму по случаю 77-й годовщины основания республики

СЕУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 77-й годовщины основания республики. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Си Цзиньпин назвал КНДР и КНР соседями, которых связывают традиционно дружественные отношения. "Последовательная и неизменная позиция партии и правительства состоит в том, чтобы защищать, укреплять и развивать отношения Китая и КНДР", - говорится в послании.

Лидер Китая напомнил, что Ким Чен Ын посетил Пекин по случаю празднования 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. "Мы с вами еще раз встретились и вместе представили план развития отношений между двумя партиями и двумя странами", - отметил Си Цзиньпин.

"Китайская сторона готова вместе способствовать дружбе Китая и КНДР и социалистическому делу посредством укрепления стратегической коммуникации и оживленных визитов, посредством близкого сотрудничества с КНДР, тем самым внося больший вклад в обеспечение мира и развития региона и всей планеты", - говорится в телеграмме.

9 сентября КНДР отмечает 77-ю годовщину основания республики. Поздравления также направили лидеры Кубы и Лаоса. 4 сентября поздравительную телеграмму отправил президент РФ Владимир Путин.